Государственная казначейская служба Украины сообщила, что в течение первого квартала 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 284 гривен 45 копеек.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос главы экспертной организации StateWatch, руководителя проекта “Марлин” Каневского Глеба.

В частности, сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения составляет 13 334 грн 45 копеек.

Кроме того, от реализации имущества и поступлений национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в госбюджет поступило 950,00 грн.