Об этом говорится в ответе ведомства на запрос главы экспертной организации StateWatch, руководителя проекта “Марлин” Каневского Глеба.
В частности, сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения составляет 13 334 грн 45 копеек.
Кроме того, от реализации имущества и поступлений национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в госбюджет поступило 950,00 грн.
- Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос, ранее опубликовавший “пленки Ермака”, заявил в НАБУ о “беспрецедентной коррупции” в Государственной налоговой службе.