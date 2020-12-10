Основанная Илоном Маском американская компания SpaceX осуществила тестовый запуск прототипа космического корабля Starship. Он взлетел на необходимую высоту, но взорвался при посадке.

Об этом сообщает издание Space.com.

Это были первые полноценные летные испытания полноразмерного (высотой 50 метров) прототипа корабля Starship SN8 (восьмой серийный испытательный аппарат).

Согласно плану, прототип космического корабля должен был подняться на высоту около 12,5 километров, выполнить несколько сложных воздушных маневров, а затем приземлиться на стартовую площадку.

Запуск произошел с территории строящегося частного космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл (штат Техас) около 00:40 по киевскому времени.

Оснащенный тремя метан-кислородными двигателями Raptor, прототип корабля прошел все этапы: вышел на запланированную высоту, отключил двигатели и начал управляемый спуск в горизонтальном положении. Затем с помощью аэродинамических рулей Starship принял вертикальное положение для посадки, однако, коснувшись поверхности, взорвался (спустя 6 минут и 42 секунды после старта).

Как объяснили в компании SpaceX, на заключительном этапе Starship SN8 подвело то, что давление в баках оказалось недостаточным для нормальной работы двигателей. Из-за этого прототип не успел замедлиться для мягкой посадки, и при ударе на большой скорости раздался взрыв.

Во время испытаний на площадке никого не было, так что никто не пострадал.

Starship landing flip maneuver pic.twitter.com/QuD9HwZ9CX — SpaceX (@SpaceX) December 10, 2020

Глава SpaceX Илон Маск признал успешными испытания, несмотря на взрыв. Он отметил, что благодаря тестовому полету удалось получить “все необходимые данные”.

“Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления!.. Спасибо южному Техасу за поддержку! Это наши ворота на Марс. Марс, мы идем!” – отметил Маск в своем Twitter.

Стоит отметить, что у SpaceX уже готов улучшенный прототип SN9, а на подходе еще более совершенный SN10.

Starship — это пилотируемый космический корабль нового поколения, разрабатываемый частной американской компанией SpaceX для полетов на Луну и Марс. Он сможет перевозить до 100 человек.

Starship рассчитан на вывод на низкую орбиту более 100 тонн полезной нагрузки.

В рамках проекта Starship SpaceX также разрабатывает сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy для запуска корабля на низкую околоземную орбиту и “танкер” для дозаправки Starship на орбите для миссий в дальний космос.