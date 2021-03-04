Об этом, в частности, сообщают американский телеканал CNN и издание The Verge.

Тестовая версия Starship SN10 (десятый серийный испытательный аппарат) была запущена с территории частного космодрома SpaceX в населенном пункте Бока-Чика (штат Техас) в среду, 3 марта.

Летные испытания прототипа Starship сначала были прерваны незадолго до взлета (примерно за одну секунду до старта из-за слишком большой тяги одного из двигателей). Со второй попытки его таки запустили – в 18:14 по североамериканскому восточному времени (примерно в 01:14 по киевскому времени 4 марта).

Прототип взлетел на высоту в примерно 10 км, после чего совершил удачную посадку. Это было первое успешное приземление прототипа Starship (предыдущие версии взрывались при попытке посадки).

Однако уже через несколько минут Starship SN10 взорвался на посадочной площадке. Как пишет издание The New York Times, предполагается, что взрыв произошел из-за утечки топлива.

Oof. SN10 has decided to join SN8 and SN9. Still a great advancement with the landing. ➡️https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/RiXV6e3u04 — Chris B – NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021

An amazing shot of Starship SN10’s post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday’s test flight. ➡️https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/FmNtYBFmIe — Chris B – NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021

В SpaceX уже заявили, что имеют несколько других прототипов, и следующий, SN11, будет готов к испытательному полету “в ближайшее время”.

Starship — это пилотируемый космический корабль нового поколения, разрабатываемый частной американской компанией SpaceX для полетов на Луну и Марс. Он сможет перевозить до 100 человек.

Starship рассчитан на вывод на низкую орбиту более 100 тонн полезной нагрузки.

В рамках проекта Starship SpaceX также разрабатывает сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy для запуска корабля на низкую околоземную орбиту и “танкер” для дозаправки Starship на орбите для миссий в дальний космос.