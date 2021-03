Об этом, в частности, сообщают американский телеканал CNN и издание The Verge.

Тестовая версия Starship SN10 (десятый серийный испытательный аппарат) была запущена с территории частного космодрома SpaceX в населенном пункте Бока-Чика (штат Техас) в среду, 3 марта.

Летные испытания прототипа Starship сначала были прерваны незадолго до взлета (примерно за одну секунду до старта из-за слишком большой тяги одного из двигателей). Со второй попытки его таки запустили – в 18:14 по североамериканскому восточному времени (примерно в 01:14 по киевскому времени 4 марта).

Прототип взлетел на высоту в примерно 10 км, после чего совершил удачную посадку. Это было первое успешное приземление прототипа Starship (предыдущие версии взрывались при попытке посадки).

Однако уже через несколько минут Starship SN10 взорвался на посадочной площадке. Как пишет издание The New York Times, предполагается, что взрыв произошел из-за утечки топлива.

Oof. SN10 has decided to join SN8 and SN9.

Still a great advancement with the landing.

➡️https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/RiXV6e3u04

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021