Об этом сообщается в ответе Нацполиции на информационный запрос ZMINA.
Известно, что Кот обвиняет Романюк в “заведомо ложном сообщении о преступлении”. Речь идет о комментарии руководительницы ИМИ “Детектору Медиа” в публикации о продаже журналистских удостоверений организацией “Журналисты против коррупции”, которую возглавляет заявитель.
Тогда Романюк рассказала, что организация “Журналисты против коррупции” продает журналистские удостоверения лицам, которые никакого отношения к этой сфере не имеют. Также она призвала Нацполицию расследовать следующие нарушения.
Кстати, Кот пожаловался на действия Романюк в Комиссию по журналистской этике и Независимый медийный совет. Эксперты исследовали материалы и пришли к выводу, что Романюк не нарушила этику украинского журналиста.
“Комиссия пришла к выводу, что в указанных публикациях нет нарушений Кодекса этики украинского журналиста, а изложенные факты соответствуют действительности”, – говорится в заключении.
В то же время члены Комиссии по журналистской этике и Независимого медийного совета призвали Кота прекратить торговлю журналистскими удостоверениями.
“Но у меня тогда вопрос – так полиция после моего комментария начала расследование по факту торговли журналистскими удостоверениями, или нет? А то как-то неудобно получается тогда… Даже не знала, что так может быть. Что по факту комментария в СМИ с упоминанием полиции против тебя же и возбудят уголовное дело”, – написала Романюк в Facebook.
Отметим, что на сайте “Журналисты против коррупции” до сих пор опубликовано сообщение в котором предлагается за уплату членских взносов выдать любому человеку журналистское удостоверение. В то же время этот человек обязуется участвовать в общественных мероприятиях организации и публиковать на ее сайте не менее одной статьи в месяц. Авторы отмечают, что иметь журналистское удостоверение полезно списку лиц, в который внесены “юристы”, “предприниматели”, “местные депутаты” и “автолюбители, которые любят путешествовать”.
- Ранее шеф-редактор издания “Детектор медиа” Наталья Лигачева пожаловалась на неадекватное поведение руководителя юмористического проекта “Дизель-шоу” Алексея Бланаря.