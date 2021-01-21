31 декабря 2020 года Камень-Каширский отдел полиции ГУ НП в Волынской области открыл уголовное производство против исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк. Отмечается, что производство открыли по заявлению главы общественной организации "Журналисты против коррупции" Сергея Кота.

Об этом сообщается в ответе Нацполиции на информационный запрос ZMINA.

Известно, что Кот обвиняет Романюк в “заведомо ложном сообщении о преступлении”. Речь идет о комментарии руководительницы ИМИ “Детектору Медиа” в публикации о продаже журналистских удостоверений организацией “Журналисты против коррупции”, которую возглавляет заявитель.

Тогда Романюк рассказала, что организация “Журналисты против коррупции” продает журналистские удостоверения лицам, которые никакого отношения к этой сфере не имеют. Также она призвала Нацполицию расследовать следующие нарушения.

Кстати, Кот пожаловался на действия Романюк в Комиссию по журналистской этике и Независимый медийный совет. Эксперты исследовали материалы и пришли к выводу, что Романюк не нарушила этику украинского журналиста.

“Комиссия пришла к выводу, что в указанных публикациях нет нарушений Кодекса этики украинского журналиста, а изложенные факты соответствуют действительности”, – говорится в заключении.

В то же время члены Комиссии по журналистской этике и Независимого медийного совета призвали Кота прекратить торговлю журналистскими удостоверениями.

“Но у меня тогда вопрос – так полиция после моего комментария начала расследование по факту торговли журналистскими удостоверениями, или нет? А то как-то неудобно получается тогда… Даже не знала, что так может быть. Что по факту комментария в СМИ с упоминанием полиции против тебя же и возбудят уголовное дело”, – написала Романюк в Facebook.

Отметим, что на сайте “Журналисты против коррупции” до сих пор опубликовано сообщение в котором предлагается за уплату членских взносов выдать любому человеку журналистское удостоверение. В то же время этот человек обязуется участвовать в общественных мероприятиях организации и публиковать на ее сайте не менее одной статьи в месяц. Авторы отмечают, что иметь журналистское удостоверение полезно списку лиц, в который внесены “юристы”, “предприниматели”, “местные депутаты” и “автолюбители, которые любят путешествовать”.