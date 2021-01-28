Из-за срыва народным депутатом от "Слуги народа" Ладой Булах поправки в законопроект №4065 об изменениях в Налоговый кодекс Украина недополучит в бюджет 3,7 млрд грн.

Об этом в блоге на портале Цензор.НЕТ сообщил директор департамента конкурентоспособности Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

Так, 17 декабря 2020 года Верховная Рада рассматривала во втором чтении законопроект №4065, главной идеей которого было смягчить недавние жесткие инициативы в налоговой сфере.

“Волна смягчения административного и налогового давления, которая прошла в декабре 2020 касалась не только физлиц-предпринимателей, но и многих отраслей промышленности и сектора услуг. Одна из отраслей, которая готовилась понести наибольшие потери – это табачная промышленность Украины. Но отрасль готовилась принять удар. Ведь для табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) акцизы должны вырасти сразу в 4,2 раза”, – пишет Яворский.

При этом комитет Верховной Рады пошел на компромисс – предложил немного замедлить повышение и внести поправку, согласно которой акциз должен был вырасти в три раза, а дальше каждый год расти еще на 30%.

“Поправка была сорвана народным депутатом Ладой Булах. Именно по ее предложению поправка была вынесена на отдельное обсуждение и она набрала 211 голосов “за” (в т.ч. 168 голосов от фракции “Слуга народа”). Для принятия поправки и предотвращения существенным потерям госбюджета не хватило всего 15 голосов. Первые результаты этого провала уже известны – судя по объему выкупа акцизных марок на ТИЭН только за январь потери государства на недополученном акцизе только на ТИЭН составят 312 млн грн. В годовом измерении – это более 3,7 млрд грн”, – рассказал Яворский.

По его словам, эти потери равны годовому бюджету Херсона или Тернополя. Яворский подчеркнул, что разница между тем, сколько могло бы получить государство и сколько оно реально получает от акциза в последующие месяцы будет расти.