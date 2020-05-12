Внешнее независимое оценивание для выпускников школ в этом году планируется провести с 25 июня по 17 июля.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

“Планируем проведение ВНО, начиная с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 июня, должны провести пробное внешнее независимое оценивание. Чтобы было безопасно, работаем над алгоритмом действий, который должен утвердить государственный санитарный врач”, – подчеркнула Мандзий.

Она уточнила, что в ближайшее время учреждения высшего образования должны опубликовать условия приема абитуриентов на учебу.

“Что касается выпускников с временно оккупированных территорий, они поступают по другой процедуре. Только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО”, – заявила Мандзий.

(На видео – с 30:50)

Ранее в Министерстве образования сообщали о двух сценариях проведения ВНО (в зависимости от сроков действия карантина). Помимо дат 25 июня – 17 июля, рассматривался вариант проведения ВНО с 17 августа по 4 сентября (если бы карантинные ограничения длились до начала августа).