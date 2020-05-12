Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
“Планируем проведение ВНО, начиная с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 июня, должны провести пробное внешнее независимое оценивание. Чтобы было безопасно, работаем над алгоритмом действий, который должен утвердить государственный санитарный врач”, – подчеркнула Мандзий.
Она уточнила, что в ближайшее время учреждения высшего образования должны опубликовать условия приема абитуриентов на учебу.
“Что касается выпускников с временно оккупированных территорий, они поступают по другой процедуре. Только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО”, – заявила Мандзий.
(На видео – с 30:50)
Ранее в Министерстве образования сообщали о двух сценариях проведения ВНО (в зависимости от сроков действия карантина). Помимо дат 25 июня – 17 июля, рассматривался вариант проведения ВНО с 17 августа по 4 сентября (если бы карантинные ограничения длились до начала августа).
- Внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты. При сдаче ВНО в аудитории должны находиться максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательной является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории.
- Министерство образования и науки Украины перенесло на месяц сроки вступительной кампании из-за вспышки коронавируса и карантина. Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа. Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа.