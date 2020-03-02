Об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ.
“Контроль температуры тела на въезде или выезде сам по себе не является эффективным средством предотвращения распространения инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть очевидных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять лекарства и таким образом скрыть симптомы”, – сказано в рекомендациях.
При этом в ВОЗ также отмечается, что подобные манипуляции требуют существенных инвестиций, которые не стоят приносимой пользы.
“Эффективнее предоставлять правильные рекомендации путешественникам и собирать данные о состоянии здоровья после приезда человека, включая контактные данные во время путешествия, чтобы обеспечить возможность надлежащей оценки риска”, – говорится в сообщении.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Президент США Дональд Трамп объявил, что всех людей, прибывающих в Штаты из стран с высоким риском инфицирования коронавируса Covid-19, будут дополнительно проверять на наличие вируса.