Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что температурный скрининг на границе не предотвращает распространение атипичного китайского коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ.

“Контроль температуры тела на въезде или выезде сам по себе не является эффективным средством предотвращения распространения инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть очевидных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять лекарства и таким образом скрыть симптомы”, – сказано в рекомендациях.

При этом в ВОЗ также отмечается, что подобные манипуляции требуют существенных инвестиций, которые не стоят приносимой пользы.

“Эффективнее предоставлять правильные рекомендации путешественникам и собирать данные о состоянии здоровья после приезда человека, включая контактные данные во время путешествия, чтобы обеспечить возможность надлежащей оценки риска”, – говорится в сообщении.

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