Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире “Громадського радіо”.
“Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники “Укрзализныци” ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик это лучше, чем не использовать ничего вообще”, – заявил министр.
- Напомним, в пятницу, 31 июля, в поезде “Мариуполь – Киев” мужчина ворвался в купе, где ехала женщина с ребенком. Он избил ее и пытался изнасиловать.
- Ситуация с избиением женщины в поезде “Мариуполь – Киев” ночью 31 июля находится на контроле органов операционного управления “Укрзализныци”.
- Жертва нападения в поезде Мариуполь-Киев рассказала о своем состоянии.
- В “Укрзализныце” заявили, что уволят ряд работников, из-за халатности которых человек проник в поезд “Мариуполь – Киев”, избил пассажирку и попытался изнасиловать.