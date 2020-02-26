Об этом сообщают #Буквы.
Утром в среду, 25 февраля, артистка опубликовала в Facebook фото на котором она, российский журналист-пропагандист Семен Пегов и Ахра Авидзба, воевавший за боевиков “ДНР”, пьют чай. Пост был дополнен подписью “Доброе утро, Борисполь” и геометкой “Boryspil International Airport”.
Как сообщил в комментариях “Буквам” пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, Чичерина не посещала Украину.
“Могу отметить, что данное лицо на пунктах паспортного контроля не появлялась, соответственно государственную границу [Украина] она не пересекала. Могу только добавить, что данное лицо находится в нас для контроля за нарушения украинского законодательства. Поэтому если бы она появилась на линии паспортного контроля, ей отказали бы в въезде в Украину и проставили бы в паспорт запрет на въезд на три года”, — отметил Демченко.
По словам пресс-секретаря ГПСУ, пост мог быть опубликован артисткой с целью провокации.
“Почему она запостила у себя на странице местонахождении аэропорт “Борисполь” можно только догадываться. Это может быть либо какая-то провокация — или от нее, или от тех сил, которые ее поддерживают”, — добавил он.
- Напомним, в сентябре 2015 году российские исполнители Юлия Чичерина и Вадим Самойлов, который играл в группе “Агата Кристи”, получили из рук бывшего главаря “ЛНР” Игоря Плотницкого орден за заслуги перед “республикой”.
- Позднее Министерство культуры обнародовало расширенный список лиц, которые по решению СБУ и СНБО представляют угрозу национальной безопасности Украины. Среди них была и Юлия Чичерина.