Как сообщил в комментариях “Буквам” пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, Чичерина не посещала Украину.

“Могу отметить, что данное лицо на пунктах паспортного контроля не появлялась, соответственно государственную границу [Украина] она не пересекала. Могу только добавить, что данное лицо находится в нас для контроля за нарушения украинского законодательства. Поэтому если бы она появилась на линии паспортного контроля, ей отказали бы в въезде в Украину и проставили бы в паспорт запрет на въезд на три года”, — отметил Демченко.

По словам пресс-секретаря ГПСУ, пост мог быть опубликован артисткой с целью провокации.

“Почему она запостила у себя на странице местонахождении аэропорт “Борисполь” можно только догадываться. Это может быть либо какая-то провокация — или от нее, или от тех сил, которые ее поддерживают”, — добавил он.