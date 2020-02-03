Сияние внутренней энергии. Ваше провокационное самоутверждение от официального автомобиля Ukrainian Fashion Week - бренда BMW.

Традиционно, два раза в год BMW Украина поддерживает эксклюзивным партнерством самое главное фэшн-событие страны – Ukrainian Fashion Week, которая в течение последних сезонов освещала автомобильные новинки концерна.

С 1 по 5 февраля в стенах Мыстецького Арсенала посетителей ждет спортивный автомобиль, который призван подчеркнуть сияние внутренней энергии своего владельца. Новый THE X6 – его технологичность во всех аспектах равна его спортивным характеристикам.

Новое поколение модели раскрывает свой истинный характер после захода солнца – благодаря эксклюзивной решетке радиатора BMW Iconic Glow и “звездному небу” с более 15 000 светодиодных элементов. Эти звезды сияют только для вас.

Каждый сезон Ukrainian Fashion Week открывает гостям новые тренды, поддерживает инновации и хранит традиции украинской модной индустрии, тем самым выражая ценности бренда ВMW.