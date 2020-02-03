Традиционно, два раза в год BMW Украина поддерживает эксклюзивным партнерством самое главное фэшн-событие страны – Ukrainian Fashion Week, которая в течение последних сезонов освещала автомобильные новинки концерна.

С 1 по 5 февраля в стенах Мыстецького Арсенала посетителей ждет спортивный автомобиль, который призван подчеркнуть сияние внутренней энергии своего владельца. Новый THE X6 – его технологичность во всех аспектах равна его спортивным характеристикам.

BMW THE X6

Ольга Горбачева

BMW THE X6 BMW THE X6 BMW THE X6 BMW THE X6 BMW THE X6 BMW THE X6 BMW THE X6

Новое поколение модели раскрывает свой истинный характер после захода солнца – благодаря эксклюзивной решетке радиатора BMW Iconic Glow и “звездному небу” с более 15 000 светодиодных элементов. Эти звезды сияют только для вас.

BMW THE X6 BMW THE X6

Каждый сезон Ukrainian Fashion Week открывает гостям новые тренды, поддерживает инновации и хранит традиции украинской модной индустрии, тем самым выражая ценности бренда ВMW.