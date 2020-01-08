При СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране самолета МАУ.

Кабмин организовал работу по установлению причин трагедии, сообщает Правительственный портал.

На месте аварии работает украинский консул.

“Сейчас уточняем количество пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту. По предварительным данным было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа”, – говорится в сообщении. До сих пор СМИ писали о 176 или 180 пассажирах.