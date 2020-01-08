Кабмин организовал работу по установлению причин трагедии, сообщает Правительственный портал.
На месте аварии работает украинский консул.
“Сейчас уточняем количество пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту. По предварительным данным было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа”, – говорится в сообщении. До сих пор СМИ писали о 176 или 180 пассажирах.
- Боинг 737-800 “Украинская Международных Авиалиний” вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни в 6.12 утра по местному времени и упал примерно через восемь минут.
- Местные СМИ пишут о том, что авиакатастрофа произошла из-за технических трудностей. Но существует и другая версия. По информации иорданского издание Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.
- Президент Зеленский перерыв отпуск и возвращается в Украину.