«Прекратили полномочия президента»: ОПУ оправдался за распоряжение с ошибкой, но неудачно

Накануне Офис президента опубликовал распоряжение об увольнении главы РГА Аллы Полищук из-за "прекращения полномочий президента". Сегодня Офис Зеленского попытался оправдаться, но сделал это неудачно.

Что не так с этим распоряжением – разбирались #Буквы.

В частности, в ОПУ отметили, что Распоряжением Президента Украины от 23 марта 2021 года № 206/2021-рп с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области уволена Алла Полищук, которая была назначена на указанную должность 6 марта 2015 года распоряжением пятого Президента Украины Петра Порошенко.

В Офисе Зеленского отметили, что чиновницу уволили “в связи с окончанием срока полномочий президента”, поскольку именно Порошенко назначил ее на эту должность.

“По Закону Украины “О местных государственных администрациях”, главы местных государственных администраций назначаются на должность Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины на срок полномочий главы государства. В случае избрания нового Президента Украины главы местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых глав местных госадминистраций”, – заявили в ОПУ.

Кроме того, в Офисе Зеленского добавили, что “знание украинского законодательства и умение пользоваться поисковыми сервисами могут помочь в ответах на множество вопросов”.