Covid-19 Украина

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«Прекратили полномочия президента»: ОПУ оправдался за распоряжение с ошибкой, но неудачно

Накануне Офис президента опубликовал распоряжение об увольнении главы РГА Аллы Полищук из-за "прекращения полномочий президента". Сегодня Офис Зеленского попытался оправдаться, но сделал это неудачно.

Среда, 24 марта 2021, 16:37

Что не так с этим распоряжением – разбирались #Буквы.

В частности, в ОПУ отметили, что Распоряжением Президента Украины от 23 марта 2021 года № 206/2021-рп с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области уволена Алла Полищук, которая была назначена на указанную должность 6 марта 2015 года распоряжением пятого Президента Украины Петра Порошенко.

В Офисе Зеленского отметили, что чиновницу уволили “в связи с окончанием срока полномочий президента”, поскольку именно Порошенко назначил ее на эту должность.

“По Закону Украины “О местных государственных администрациях”, главы местных государственных администраций назначаются на должность Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины на срок полномочий главы государства. В случае избрания нового Президента Украины главы местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых глав местных госадминистраций”, – заявили в ОПУ.

Кроме того, в Офисе Зеленского добавили, что “знание украинского законодательства и умение пользоваться поисковыми сервисами могут помочь в ответах на множество вопросов”.

#Буквы решили воспользоваться этим советом и разобраться, что не так с этим распоряжением и насколько профессиональными являются оправдания ОП.

“Президент может по собственной инициативе прекратить полномочия главы местной государственной администрации. Для этого достаточно выдать распоряжение со ссылкой на п. 5 абз. 2 ст. 9 ЗУ “О местных государственных администрациях”. Действительно, срок полномочий глав МГА связан со сроком полномочий президента. Но избрание нового президента не прекращает их полномочий автоматически и не предоставляет новому главе государства права их уволить на этом основании”, – сообщил #Буквам юрист Назар Чорный.

По его словам, юридически правильно было бы уволить Полищук двумя способами: 

  1. выдать распоряжение со ссылкой на п. 5 абз. 2 ст. 9 ЗУ “О местных государственных администрациях” (или любое другое основание, предусмотренное ст. 9);
  2. назначить нового главу РГА, указав пунктом 2 в распоряжении о назначении, что из-за предписания абз. 4 ст. 9 ЗУ “О местных государственных администрациях” предыдущий глава РГА прекращает свои полномочия в связи с назначением нового.

То есть, Офис президента не воспользовался этими двумя способами, спровоцировал курьезную ситуацию, а потом попытался неудачно оправдаться, посоветовав усовершенствовать знания украинского законодательства. Но, похоже, этот совет актуален и для работников ОП.

Интересно, что вчера, 23 марта, из сайта Офиса президента исчезли распоряжение с ошибкой. Сегодня их вернули, но после редактирования.

Например, в распоряжении №205/2021-рп об увольнении Владимира Репеты с должности главы Ставищенской районной государственной администрации Киевской области появились уточнения. В частности, отмечается, что чиновника уволили “в соответствии с частью второй статьи 8 Закона Украины “О местных государственных администрациях”, а не “в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”.

При этом в распоряжение №206 / 2021-рп об увольнении Аллы Полищук поправок не вносили.

Теги: Офис Президента, повноваження, помилка

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