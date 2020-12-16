Несмотря на все сложности, 2020 подарил миру ряд хороших гаджетов, которые заслуживают внимания. Среди них - игровые приставки нового поколения, ноутбуки Apple, складной смартфон от Samsung и многое другое.

Портал Engadget собрал самые интересные новинки 2020 года.

Apple’s M1 chipset

Одним из главных событий уходящего года стали ноутбуки от Apple MacBook Air и MacBook Pro на базе чипа M1.

M1 – первая микросхема Apple, появившаяся на компьютерах Mac, – это мощный процессор с 8 ядрами ЦП и до 8 ядрами графического процессора. Это эволюция чипов Apple серии A для iPhone и iPad. MacBook Air и MacBook Pro с M1 превзошли сопоставимые ПК на базе Intel или AMD в тесте Geekbench 5. Air особенно впечатляет, поскольку он обладает высокой мощностью и не требует вентилятора.

Создавая M1, Apple делает большую ставку на себя. Компании больше не нужно ждать обновления Intel, прежде чем она сможет анонсировать новые компьютеры. Высокая производительность и эффективность M1 – серьезный вызов как для Intel, так и для AMD, которые годами борются за доминирование на ПК. И это доказывает, что чипы на базе ARM, которые ранее использовались для телефонов и планшетов, действительно могут быть достаточно мощными для ноутбуков и небольших настольных компьютеров, таких как Mac Mini.

Игровые консоли

Microsoft и Sony запустили в этом году девятое поколение консолей с Xbox Series X и Series S, а также PlayStation 5 и ее цифровой аналог.

Оба новых Xbox имеют функцию быстрого возобновления, которая позволяет игрокам переключаться между несколькими играми на лету, без необходимости закрывать или повторно загружать что-либо. Консоли также подключаются к домашним сетям Google Assistant или Amazon Alexa для голосового управления.

PlayStation 5 – действительно сверхмощная консоль с впечатляющей производительностью – например, новый контроллер DualSense стал открытием. Каждый дюйм геймпада имеет точную тактильную обратную связь, а кнопки запуска регулируются.

Также вышла Nintendo Switch. Nintendo действует в своей собственной вселенной, регулярно выпуская маломощные, но инновационные игровые консоли, и Switch не исключение. И у Switch, и у Switch Lite есть линейка очаровательных и ориентированных на приключения игр, которые помогли многим людям пережить пандемию, особенно с учетом портативности обеих консолей.

NVIDIA RTX 3080

В год, наполненный впечатляющим игровым оборудованием, NVIDIA RTX 3080 в целом выделилась. За 699 ​​долларов RTX 3080 обеспечивает быструю поддержку игр 4K и гораздо лучшую производительность трассировки лучей.

RTX 3080, основанный на новой архитектуре NVIDIA Ampere, доказывает, что NVIDIA по-прежнему удается внедрять инновации, даже когда она уже доминирует на рынке высокопроизводительных графических процессоров.

Складные смартфоны

С выходом Samsung Galaxy Z Fold 2 пользователи получили первый реальный взгляд на то, каким может быть будущее смартфонов, помимо тщательно продуманных монолитов из стекла и металла. Проблема заключалась в том, что многие из этих складных устройств первого поколения ощущались и работали так же, как и большинство других устройств первого поколения – больше как дорогостоящие эксперименты, чем полноценные продукты. В 2020 году ситуация начала меняться.

Pixel 4a (и возвращение недорогих телефонов)

Google представил новые смартфоны Pixel. В числе новинок модель Pixel 4а — бюджетная версия флагманского Pixel 4. Новый смартфон стоит всего 350 долларов.

По этой цене Pixel 4a предлагает производительность камеры флагманского уровня, а также полностью новый экранный дизайн.

Выпуск Pixel 4a в августе произошел в то время, когда люди пересматривали свои расходы на фоне мрачных экономических перспектив. Его низкая цена также была долгожданным отклонением от раздражающей тенденции роста цен на телефоны из года в год.

Zoom и все видео-чаты

Во время пандемии Zoom стал настолько популярным, что превратился в глагол, которым обозначались виртуальные встречи.

Но во время пандемии процветал не только Zoom. Практически все поставщики услуг видеосвязи наблюдали схожую активность, будь то Google Meet, Microsoft Teams или Cisco WebEx, Skype, FaceTime, WhatsApp, Instagram и Telegram.

LG Wing

В сентябре 2020 года южнокорейская компания LG Electronics официально представила свой новый смартфон LG WING в уникальном форм-факторе “ротатор” с двумя дисплеями.

В сложенном состоянии LG WING ничем не отличается от стандартных аппаратов, присутствующих на рынке, однако, в разложенном состоянии для его владельцев открывается доступ ко второму 3,9-дюймовому дисплею, после поворота основного 6,8-дюймового P-OLED FullVision дисплея на 90 градусов. В этом режиме одно приложение может быть расширено на оба экрана или же отображаться по одному отдельному приложению на два дисплея.

Кроме того, для сохранения полезной площади экрана LG оснастила свои “крылья” выдвижной фронтальной камерой разрешением 32 МП в дополнение к тройной 64 МП основной камере, имеющей оптическую систему стабилизации изображения и соответствующий расширенный интерфейс управления.

PlayStation 5 DualSense controller

В этом году компания Sony Interactive Entertainment представила новый беспроводной контроллер DualSense, предназначенный для будущей игровой консоли PlayStation 5. Он придет на смену контроллерам DualShock. В DualSense полностью переработали систему вибрации, добавив возможность тактильной обратной связи.

Также приставки нового поколения от Sony и Microsoft в этом году стали поддерживать разрешение в 4K, HDR и высокую частоту обновления кадров в 120fps.

DualSense имеет измененный по сравнению с DualShock 4 угол триггеров. Дизайнеры также сделали несколько мелких обновлений рукояти. Кроме того, в DualSense встроен микрофон, чтобы даже те, у кого нет гарнитуры, могли общаться в игре.

Content Authenticity Initiative and TruePic

В ноябре Twitter, Adobe и New York Times объявили об инициативе Content Authenticity Initiative (CAI), цель которой – помочь дать потребителям возможность лучше оценивать и понимать контент в Интернете. Он направлен на создание отраслевого стандарта для атрибуции цифровых медиа, который прояснил бы, редактировался ли фрагмент контента даже после того, как он был опубликован на поддерживаемых платформах.

В этом году также была запущена компания по проверке фотографий и видео под названием TruePic, которая стала одной из наиболее интересных функций последнего премиального мобильного чипсета Qualcomm. Благодаря интеграции TruePic смартфоны, использующие Snapdragon 888, смогут использовать камеры, совместимые с CAI. Это позволит фотографиям, сделанным с помощью этих телефонов, иметь криптографическую букву C вокруг или на изображении, которое останется при совместном использовании на совместимых платформах.

Домашний фитнес

С началом пандемии COVID-19 фитнес-приложения, умные тренажеры, девайсы для тренировок в виртуальной реальности помогали оставаться активными на карантине и следить за состоянием своего тела.

Компании Peloton, Lululemon’s Mirror и Tonal объединили тренажеры с виртуальной реальностью, которые дарят уникальный опыт занятия спортом.

Весной Peloton увеличил количество цифровых абонементов на 64%, в результате чего выручка выросла на 66%. По прогнозам CB Insights, к 2021-му году рынок инновационного оборудования для домашнего фитнеса достигнет почти 4,3 млрд долларов.