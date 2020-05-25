Об этом Нассим Талеб рассказал в интервью российскому агентству “РБК”.

По мнению экономиста, в западном мире “силен класс псевдоэкспертов”, что мешало должным образом реагировать на пандемию.

“Они использовали неверные инструменты. Чтобы предотвратить масштабную эпидемию, достаточно было прислушиваться к тому, что думают и чувствуют люди. Дело в том, что каждый человек по природе своей параноик: он боится всего нового и подозрительного. Так происходит, потому что паранойя — удачная эволюционная черта: она помогает людям выживать. Но так повелось, что в США стратегии формируются университетскими отделениями психологии. Эти психологи вкладывают в головы чиновникам неверные подходы, призывая поступать рационально, то есть не прислушиваться к инстинктам. Но если вы сравните представления этого класса псевдоэкспертов о реальности с тем, что думает о ней ваша бабушка, которая, скорее всего, не располагает никакими статистическими выкладками, вы увидите, что проблемы она оценивает намного более здраво. Именно непонимание того, насколько вирус серьезен, и привело к значительному числу смертей. Мы видим, что такие страны, как Сингапур, Тайвань, Южная Корея, сумели справиться с эпидемией в самом зачатке, в то время как Великобритания и США сейчас действуют из рук вон плохо”, – рассказал он.

Талеб пояснил, что сегодняшние западные страны имеют в себе слишком много бюрократии.

“Парадокс: обычные люди ведут себя компетентно, а самой некомпетентной организацией на планете оказывается Всемирная организация здравоохранения. Люди оказались умнее ВОЗ”, – говорит писатель.

При этом Нассим Талеб подчеркивает, что в целом общество нужно реформировать, развивая в нем местные сообщества, потому что они реагируют на проблемы более здраво.

Также автор считает, что пандемия коронавируса поспособствует ускорению перехода человечества к онлайн-образованию и онлайн-работе. В свою очередь туристическая индустрия вряд ли сможет полноценно восстановиться.

Помимо того, пандемия также влияет на потребительские привычки людей.

“Люди перестают покупать массу всего ненужного. Кризис этот тренд дополнительно усилит. Возникнет тенденция к локализму. Люди понимают, что на качество их жизни влияет не только страна, но и конкретный штат или город”, – объясняет Талеб.

Философ считает, что пандемия коронавируса будет продолжаться на протяжении нескольких лет. При этом, по его мнению, пандемия может изменить состоявшуюся систему компаний и корпораций.

“Корпорации существуют долго, но со временем экосистема, которая состоит из них, заменится другой, состоящей из большого числа мелких собственников, ремесленников, которые работают на себя. Там люди будут намного свободнее”, – говорит он.