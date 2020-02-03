Об этом идет речь в статье #Букв “Искусство отдыха. Как перевести дыхание в современном мире”.

В своей книге “Искусство отдыха” психолог отмечает, что недостаточное количество отдыха или его неэффективность сказываются на качестве нашей жизни. Она подчеркивает, что отдыхать — “лучший способ заниматься собой”. Однако то, что обычно ассоциируется у нас с отдыхом, не обязательно помогает нам бороться с усталостью.

“Представьте гамак — пестрый и полосатый. Он легонько покачивается туда-сюда от легкого тропического ветерка. Воздух приятно теплое. Под балконом гостиничного номера сверкает на солнце лазурное море. Для многих из нас это классический образ отдыха. Но есть одна проблемка. Освоить гамак непросто. Чтобы не упасть, нужно залезть в него, правильно распределив вес. Поерзать вверх или вниз, найти позицию, в которой лежать удобно. …. Даже если в гамаке удобно, порой сложно найти покой. Это чувство в целом отражает наше отношение к отдыху. А оно спорно. Мы стремимся отдыха, а запопавшы его наконец, тревожимся из-за того, что бьем баклуши и не выжимаем максимума из своей жизни”, — написала она.

Потому Клаудия Хаммонд дает читателям ряд советов о том, как же научиться отдыхать:

Не переживать, что отдыхая вы ленитесь

“Мы стремимся к отдыху, а получив его наконец, тревожимся из-за того, что бьем баклуши и не выжимаем максимума из своей жизни. … Однако еще Сократ предостерегал нас от суеты озабоченного жизни. Если мы все время озабочены делами, то сбиваемся с природного жизненного ритма, стираем грань между деятельностью и бездействием. На самом деле это должно быть непринужденно и здоровое дежурство. Мы качаться между активностью и отдыхом, как в гамаке, и относиться к покою так же серьезно, как и к деятельности”, — подчеркнула она .

Отдых должен быть качественным

“Работая, я легко и часто отвлекалась на Facebook или Twitter. Ходила вниз, чтобы запарить чая. Стол в кабинете на втором этаже поставила так, чтобы видеть улицу, и каждый раз радуюсь, глядя других соседей-фрилансеров, остановились поболтать. Конечно, я не могла удержаться, и присоединилась к ним; ненавижу пропускать новости. Другое дело, который отдых дают эти постоянные отвлечения. Очевидно, такое поведение имеет элементы смещенной активности. На душе неспокойно”, — отметила Хаммонд.

Отдых — не то же самое, что сон

“Очевидно, что для разных людей отдых означает разные вещи. В медицинских научных работах термины “сон” и “отдых” часто употребляют как взаимозаменяемые. Но отдых значительно сложнее сна. … Очевидно, что сон и отдых — не то же самое. Прежде всего отдых может предусматривать физические нагрузки, иногда интенсивные, например игра в футбол или бег”, — добавила она.

Отдых — не то же самое, что физическое расслабление

“Отдых может бодрить, а может разнежить. Как мы вскоре узнаем, сидеть в удобном кресле или лежать в горячей ванне – распространенные способы отдыха. И речь идет не о самом лишь физическое расслабление, которое все так ценят; многие чувствуют, что их разум не сможет отдохнуть, если не отдохнуло тело. И опять же, есть разные точки зрения. Для некоторых людей отдых означает отсутствие умственных усилий, зато другие отдыхают, читая “Поминки по Финнеґаном” или разгадывая сложные кроссворды”, — уверяет психолог.

Прислушивайтесь к себе

Учитывая все вышеупомянутое, Хаммонд приходит к выводу, что для того, чтобы найти эффективный способ отдохнуть, каждому из нас необходимо прислушиваться в первую очередь к себе.

“Отдохните”, — говорят они. Но значит ли это оставаться в постели? Или перейти к любимому хобби, или встретиться с друзьями, если мы это считаем отдыхом? Дело в том, что здесь мы можем полагаться только на себя. То есть, довериться самодиагностике и самолечению”, — подытожила эксперт.