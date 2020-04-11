Об этом говорится в статье #Букв “Наряжайтесь, убирайте и не перегружайте мозг. Советы психолога, как пережить карантин”.

По словам психолога, карантин – это очень опасная ловушка. Сперва кажется, что мы освободились от многих ненужных действий. Не для кого стало одеваться. Незачем поддерживать чистоту. Никого не волнует, как много вы наработали, потому что вообще никого не волнует, востребованы ли вы. А ведь люди – существа социальные. И в эпоху общего безразличия и неумения строить свою жизнь без поисков внимания у многих отпал к этой жизни интерес.

Отмечается, что навык опрятности является важным показателем в психиатрии. Его исчезновение может свидетельствовать о тяжелых психических расстройствах, а может их и провоцировать, и развивать. Поэтому, даже если нас никто и не похвалит, нам самим необходимо поддерживать его сурово, хоть и с разумной долей разгильдяйства. Разумной, значит, небольшой.

В связи с этим Романенко подчеркивает, что жизнь продолжается. Слишком многие надеялись, что все как-то рассосется, и карантин – всего лишь случайные каникулы с шашлыком. Нет. Это может продлиться очень долго, и истраченное на ожидание время вам никто в очки жизни не впишет. Для здоровой головы лучше всего принять, что вы не ждете избавления и не пытаетесь вернуть прошлое, а просто живете день за днем в новых непривычных условиях.

Поэтому следует начать строить реальную жизнь с самого простого. Именно эти повседневные вещи сейчас оказались под самым жестоким ударом.

“Для начала выстроить прочный, но удобный график и не отклоняться от него… Нет. Для начала – прекратить искать внешнюю мотивацию. Вам не должно как-то особо “хотеться” следить за собой и домом. Не должно произойти нечто судьбоносное, чтобы вам захотелось постирать белье. Это ожидание не имеет ничего общего с жизнью здорового организма. До поры до времени можно было упражняться в детских капризах. Теперь – нельзя. Если, конечно, вы не хотите приветствовать свободу поехавшей крышей”, – отметила психолог.

Взяв себя в руки, нужно составить график, в котором есть место душу, гимнастике, регулярному разнообразному питанию, чистой одежде, уходу за кожей и волосами, вежливым разговорам с семьей и, конечно, любимой работе, если вы продолжаете работать.

При этом, важно планировать все дела не по дедлайну, а по старту.

Каждый день следует надевать чистое и целое. Мыть голову нужно, даже если лень и нас никто не видит.

Кроме того, следует дозировать рабочее время. Лет пятнадцать-двадцать назад были проведены социологически исследования, которые показали продуктивное время в течение офисного дня составляет около четырех часов. Остальные тратятся на отвлеченные занятия.

“Устраивайте праздники. Пусть они не будут слишком частыми и не требуют больших усилий. Наряжайтесь, даже если живете в одиночестве. Украшайте стол и еду. Надевайте красивую обувь. Окружайте себя любимыми ароматами”, – резюмировала Романенко.