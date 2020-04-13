Об этом он заявил в интервью LB.ua.
“Есть вопросы эпидемиологии, а есть вопросы психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное”, – сказал Ляшко, отвечая на вопрос об эффективности запрета прогулок в парках.
По его словам, многие эпидемиологи, иммунологи говорят, что правительство немного переборщило с карантинными мерами, да и он сам критиковал Китай, когда там поливали дезинфицирующим раствором проезжую часть.
“Многие из мер, которые применяются, может быть, не имеют под собой эпидемиологического обоснования, но они влияют на социальную дистанцию”, – сказал Ляшко.
Ранее он заявил, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.
- Ранее Виктор Ляшко сообщал, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19. По его словам, если бы наша страна не приняла более жесткие карантинные меры, пик заболевания в Украине пришелся бы на 14-15 апреля.
- По состоянию на 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки выявлено 325 новых случая.