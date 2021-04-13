Сьогодні, 13 квітня, відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між командами ПСЖ і "Баварії".

Про це розповідають #Букви.

Де: в Парижі на стадіоні “Парк де Пренс”

Коли: 22:00 за київським часом

Де дивитися онлайн-трансляцію: на каналі “Футбол 1” і відеосервісі MEGOGO.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Орієнтовні склади:

ПСЖ: Навас – Дагба, Еррера, Кімпембе, Баккер, Гейє, Даніло, Дракслер, Ді Марія, Неймар, Мбаппе.

“Баварія”: Ноєр – Павар, Боатенг, Алаба, Ернандес, Кімміх, Девіс, Сане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотінг.