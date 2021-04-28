Про це розповідають #Букви.
Коли: о 22:00 за київським часом.
Де: в Парижі на стадіоні “Парк де Пренс”.
Де можна подивитися онлайн: на платформах MEGOGO та oll.tv.
Рефері: Фелікс Брих (Німеччина).
Орієнтовні склади команд
ПСЖ: Навас – Флоренці, Маркіньйос, Кімпембе, Діалло – Гуйє, Паредес – Ді Марія, Верратті, Неймар – Мбаппе.
“Манчестер Сіті”: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Жезус, Фоден.
Дискваліфікованих немає.
- 13 квітня пройшов матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між командами ПСЖ і “Баварії”.