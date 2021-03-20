Ученые утверждают, что птица бородавчатый медосос (regent honeyeater), находящаяся под угрозой исчезновения, забыла свою "песню".

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Бородавчатый медосос, популяция которого когда-то доминировала на юго-востоке Австралии, теперь внесен в список находящихся под угрозой исчезновения. В мире осталось всего 300 особей таких птиц.

Член группы по исследованию редких птиц при Австралийском национальном университете в Канберре Росс Крейтс рассказал, что ученые намеревались не изучать пение бородавчатого медососа, а просто найти этих птиц.

“Они настолько редки, а территория, которую они могут занимать, настолько велика – вероятно, в 10 раз больше, чем Великобритания, – так что мы искали иголку в стоге сена”, – сказал он.

Во время этих кропотливых поисков исследователи начали замечать птиц, которые “поют странные песни”.

По словам Крейтса, они не звучали как пение бородавчатого медососа – они звучали как пение разных видов. Он добавил, что певчие птицы разучивают свои “песни” так же, как люди учатся говорить.

“Когда молодые птицы покидают гнездо и уходят в большой мир, им нужно общаться с другими, более взрослыми особями, чтобы они могли слушать, как они поют, и повторять эту песню с течением времени”, – сказал доктор.

Бородавчатый медосос потерял около 90 % своей среды обитания, из-за чего молодые птицы просто не могут найти других особей своего вида и услышать их “песни”. Поэтому в конечном итоге разучивают “песни” других видов.

Исследование показало, что естественная “песня” бородавчатого медососа практически исчезла у 12 % популяции.

Доктор Крейтс теперь пытается сохранить пение птиц, обучая содержащихся в неволе бородавчатых медососов песням их диких сородичей.