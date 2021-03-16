Об этом “Суспільне” сообщили в пресс-центре полиции Киевской области.
Как сообщалось ранее, по поводу этой истории уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба обратился в киберполицию.
Читайте также:
Публичный «роман» 8-летней модели и 13-летнего блогера: омбудсмен обратился в полицию
Полиция открыла уголовное производство, начав расследование возможного распространения порнографии.
“Действительно, полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов – ред.)”, — отметили в ведомстве.
Мать девочки — Дарью Маханец — вызвали в полицию. О том, что следственные действия проходили, она сообщила и на странице дочери.
“Мы сегодня дали показания в полиции, пообщались с журналистами. Верим, что все это скоро закончится, все узнают правду, а не ту искаженную информацию, которую подают Telegram-каналы”, — говорится в сообщении.
- Ранее #Буквы рассказывали, что несколько месяцев назад 8-летняя модель из Киева Мила Маханец и 13-летний блоггер Паша Пай объявили, что теперь они — пара. Дети активно освещают свои отношения, а их родители не только не обеспокоены, но и “режиссируют” все, что происходит. Подробнее о героях, их “отношениях” и реакции родителей и общества — по ссылке.