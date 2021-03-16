Полицейские начали уголовное производство из-за якобы "отношений" 8-летней модели из Киева Милы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая, которые в соцсетях активно освещают их родители.

Об этом “Суспільне” сообщили в пресс-центре полиции Киевской области.

Как сообщалось ранее, по поводу этой истории уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба обратился в киберполицию.

Полиция открыла уголовное производство, начав расследование возможного распространения порнографии.

“Действительно, полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов – ред.)”, — отметили в ведомстве.

Мать девочки — Дарью Маханец — вызвали в полицию. О том, что следственные действия проходили, она сообщила и на странице дочери.

“Мы сегодня дали показания в полиции, пообщались с журналистами. Верим, что все это скоро закончится, все узнают правду, а не ту искаженную информацию, которую подают Telegram-каналы”, — говорится в сообщении.