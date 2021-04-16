Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив, що публічні особи більше не матимуть можливості вакцинуватися поза чергою залишковими дозами вакцини проти коронавірусу.

Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна“.

“Щойно підписав наказ: ми внесли зміни, прибрали всіх “публічних осіб”… Щодо надлишкових доз. Тепер не буде цих надлишкових доз, якими можуть вакцинуватися, в тому числі публічні особи. Виключно ті особи, що підпадають під перший або другий етап вакцинації. Бо я знаю, що багато хто… Почалися чутки, що хочуть тим чи іншим способом вакцинуватися саме чомусь Pfizer”, — сказав міністр.

Пояснюючи причини таких змін, Степанов акцентував, що вакциною від Pfizer, яка є однією з найефективніших, мають прищепити саме пріорітетні групи — особи віку 60+, медичні працівники, мешканці будинків престарілих та інтернатів.

В березні з метою популяризації вакцинації Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи, лідери громадської думки та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Після цього вакцинувалися низка народних депутатів, зірок тощо отримали щеплення. В переліку, зокрема, член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко та його дружина діджейка.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

13 квітня в Україні почали робити щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Перша отримана партія — 215 тисяч доз.

16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз.

7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

Поки ж зроблено трохи більше ніж 419 тисяч щеплень, переважно — вакциною Covishield. Другу дозу отримали 5 осіб, дві з них — за кордоном.