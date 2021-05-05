Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Telegram-канал Коронавірус інфо, верифікований МОЗ.
“Публічні особи можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19, користуючись порталом чи застосунком Дія або через контакт-центр МОЗ. Якщо реєстрацію було здійснено раніше, повторно її проходити не потрібно. Ті з публічних осіб, хто вже отримав першу дозу, обов’язково отримають і другу дозу вакцини”, – заявив Ляшко.
У МОЗ нагадали, що записатися на вакцинацію можна до будь-якого зручного пункту щеплення навіть за відсутності декларації із сімейним лікарем.
Зазначимо, що ці зміни запроваджено згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 745 від 16.04.2021 про внесення змін до Дорожньої карти з вакцинації проти COVID-19.
Нагадаємо, що раніше Ляшко заявляв, що в Україні залишкові дози вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech отримуватимуть люди зі списків першого й другого етапів вакцинації (згідно з дорожньою картою Міністерства охорони здоров’я).
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.