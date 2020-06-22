Основатель Telegram Павел Дуров написал разные посты о разблокировке мессенджера в своих английском и русском каналах.

Это можно увидеть в публичных Telegram-каналах Дурова.

В частности, в сообщении на английском языке Дуров заявил о том, что попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер на территории России оказались неудачными.

Создатель Telegram утверждает, что к началу блокировки разработчики обновили приложение таким образом, чтоб в нем появилась поддержка прокси-серверов.

По словам Дурова, первая неделя блокировка была сложной, однако “запрет не сработал”, а за время блокировки количество пользователей из России только увеличилось.

При этом Дуров также поприветствовал разблокировку мессенджера в России.





В свою очередь публикация Дурова о разблокировке Telegram на русском языке значительно отличается.

Основатель мессенджера поздравляет российских пользователей и надеется, что разблокировка сохранится надолго.

Также Дуров сообщил, что после разблокировки увеличиться скорость работы приложений мессенджера и они будут доступны без VPN. При этом он не объясняет, каким образом разработчики обходили блокировку, а также не употребляет слов “цензура”, в отличии от своего поста на английском языке.

Помимо того, Павел Дуров также заявил, что никаких изменений в плане “сохранности личных данных” после разблокировки не будет и выразил надежду на то, что теперь “Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере”, о чем не говорилось в публикации на английском языке.

Также в русском сообщении Дуров не написал прямым текстом, что блокировка не сработала, а российская аудитория мессенджера только увеличилась.