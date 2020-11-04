Об этом сообщает ABC.

Пуэрто-Рико – неинкорпорированная территория США в Карибском море. Она не входит в состав страны, а является ее владением.

Как и в других штатах США, в Пуэрто-Рико есть местная конституция, действующая с 1952 года, у граждан страны есть паспорт США, а также губернатор и система самоуправления, но верховная власть принадлежит Конгрессу США. Жители острова не могут голосовать за президента США, а последней судебной инстанцией является Верховный суд Пуэрто-Рико.

Это уже шестое с 1952 года голосование по поводу статуса острова.

За присоединение к США последний раз в Пуэрто-Рико голосовали в 2017 году. Решение поддержали 97% граждан.