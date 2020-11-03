Пульсоксиметр - это аппарат, который отслеживает уровень насыщения крови кислородом и позволяет своевременно реагировать на снижение показателей. Пульсоксиметр необходим пациентам с различными патологиями, сопровождающихся гипоксией, например, тем, кто лечатся от COVID-19.

#Буквы рассказывают, как выбрать такое устройство.

Сколько стоит

Если просто вбить в поисковике слово “пульсоксиметр”, то первые предложения, которые высветятся – это устройства по цене от 290 грн до 600 грн. Это электронный пульсоксиметр на палец. Далее вы просто читаете отзывы, характеристики и покупаете тот аппарат, который больше всего понравился.

Как пользоваться пульсоксиметром

Если палец холодный, то будут низкие проценты насыщения кислородом.

Если у вас накладные ногти или темный лак, устройство будет работать медленнее, и в начале покажет низкие показатели.

Следует использовать в устройстве качественные батарейки.

Пульсоксиметры бывают:

Инвазивные

Неинвазивные

Стационарные

Переносные (мобильные)

Взрослые

Детские

Есть аппараты, которые цепляются на палец, на ухо, на руку, ногу (в неонатологии, например).

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала украинцам купить пульсоксиметр, “если есть лишняя копейка”.

“Если у вас есть лишняя копейка для того, чтобы купить такие медикаменты впрок – то лучше купить для себя, для дома, пульсоксиметр, который был бы на уровне с аппаратом для измерения давления или термометром в семье”, – сказала Микичак.