#Буквы рассказывают, как выбрать такое устройство.
Сколько стоит
Если просто вбить в поисковике слово “пульсоксиметр”, то первые предложения, которые высветятся – это устройства по цене от 290 грн до 600 грн. Это электронный пульсоксиметр на палец. Далее вы просто читаете отзывы, характеристики и покупаете тот аппарат, который больше всего понравился.
Как пользоваться пульсоксиметром
- Если палец холодный, то будут низкие проценты насыщения кислородом.
- Если у вас накладные ногти или темный лак, устройство будет работать медленнее, и в начале покажет низкие показатели.
- Следует использовать в устройстве качественные батарейки.
Пульсоксиметры бывают:
- Инвазивные
- Неинвазивные
- Стационарные
- Переносные (мобильные)
- Взрослые
- Детские
Есть аппараты, которые цепляются на палец, на ухо, на руку, ногу (в неонатологии, например).
Ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала украинцам купить пульсоксиметр, “если есть лишняя копейка”.
“Если у вас есть лишняя копейка для того, чтобы купить такие медикаменты впрок – то лучше купить для себя, для дома, пульсоксиметр, который был бы на уровне с аппаратом для измерения давления или термометром в семье”, – сказала Микичак.
- По состоянию на утро вторника, 3 ноября, в Украине зафиксировано 8899 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии в нашей стране.