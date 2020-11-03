#Буквы рассказывают, как выбрать такое устройство.

Сколько стоит

Если просто вбить в поисковике слово “пульсоксиметр”, то первые предложения, которые высветятся – это устройства по цене от 290 грн до 600 грн. Это электронный пульсоксиметр на палец. Далее вы просто читаете отзывы, характеристики и покупаете тот аппарат, который больше всего понравился.

Как пользоваться пульсоксиметром

  • Если палец холодный, то будут низкие проценты насыщения кислородом.
  • Если у вас накладные ногти или темный лак, устройство будет работать медленнее, и в начале покажет низкие показатели.
  • Следует использовать в устройстве качественные батарейки.

Пульсоксиметры бывают:

  • Инвазивные
  • Неинвазивные
  • Стационарные
  • Переносные (мобильные)
  • Взрослые
  • Детские

Есть аппараты, которые цепляются на палец, на ухо, на руку, ногу (в неонатологии, например).

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала украинцам купить пульсоксиметр, “если есть лишняя копейка”.

“Если у вас есть лишняя копейка для того, чтобы купить такие медикаменты впрок – то лучше купить для себя, для дома, пульсоксиметр, который был бы на уровне с аппаратом для измерения давления или термометром в семье”, – сказала Микичак.