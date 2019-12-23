Об этом он рассказал в интервью “Укринформу”.

Пристайко напомнил, что для выполнения Минска была разработана “дорожная карта”. Она была согласована Украины, Францией и Германией, и передана Российской Федерации.

“Сама идея “дорожной карты”, в принципе, является здоровой в том смысле, что 5-летние результаты выполнения Минска продемонстрировали невозможность выполнения определенных его положений. И давно напрашивалась идея, не следует уточнить, как выполнять положения соглашений. Например, пункт о границе вообще очень “мутный”. Там написано, что передача Украине контроля над границей происходит в первый день после проведения выборов, а окончательно передается после окончательного политического урегулирования”, – рассказал Пристайко.

На уточнающий вопрос, что такое “окончательное политическое урегулирование” министр ответил, что есть пункт и о изменениях в украинскую Конституцию.

“Наверное, такая амбивалентность и непонятность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов. Провести выборы, когда у тебя границу не закрыли и даже нельзя посчитать людей, которые входят и выходят, даже физически сложно. Я понимаю, что это является позицией РФ, но мы стараемся достичь с ними договоренности: если мы серьезно говорим о выборах, нам, наверное, придется адаптировать пункт о границе. Пока понимания нет”, – сказал глава МИД Украины.