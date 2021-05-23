Про це повідомляє американський портал TMZ.
Хлопець на ім’я Аарон Кокс опублікував відео, на якому гігантська дерев’яна колода пробиває лобове скло білого фургона, що зупинився за вантажівкою на автостраді. Перша асоціація, яка у нього виникла у зв’язку з інцидентом – відомий страшний епізод з фільму “Пункт призначення 2”, де величезна колода зривається з причепа вантажівки та вбиває водія легкового авто.
Крові всередині фургона очевидець не виявив, тому є надія, що ніхто серйозно не постраждав. Що примітно, в салоні після того, що сталося, продовжувало зловісно грати радіо.
@alow420
- Раніше повідомлялося, що у США в штаті Техас в масштабному ДТП зіткнулися понад 130 автомобілів, внаслідок чого загинули щонайменше шість осіб і десятки отримали поранення.