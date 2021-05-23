У США на одній з трас в результаті аварії величезна колода пробила лобове скло автомобіля. Користувач мережі побачив у цьому інциденті пряму асоціацію з епізодом хоррора початку 2000-х "Пункт призначення 2".

Про це повідомляє американський портал TMZ.

Хлопець на ім’я Аарон Кокс опублікував відео, на якому гігантська дерев’яна колода пробиває лобове скло білого фургона, що зупинився за вантажівкою на автостраді. Перша асоціація, яка у нього виникла у зв’язку з інцидентом – відомий страшний епізод з фільму “Пункт призначення 2”, де величезна колода зривається з причепа вантажівки та вбиває водія легкового авто.

Крові всередині фургона очевидець не виявив, тому є надія, що ніхто серйозно не постраждав. Що примітно, в салоні після того, що сталося, продовжувало зловісно грати радіо.