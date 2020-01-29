Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.
Теперь зарегистрироваться на авиарейс или поезд можно будет не только по паспорту, но и по электронному удостоверению водителя в приложении для смартфонов “Дия”.
“Сегодня Правительство ввело экспериментальный проект — для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине на самолете или поезде можно будет использовать е-удостоверение водителя в мобильном приложении “Дия” вместо паспорта!” — написал Гончарук.
- 16 декабря в Украине заработала бета-версия мобильного приложения “Дія”. Приложение предоставляет возможность добавить цифровое водительское удостоверение, техпаспорт и страховку.
- В январе также появилась возможность онлайн-оплаты и проверки штрафов.