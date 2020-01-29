Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

Теперь зарегистрироваться на авиарейс или поезд можно будет не только по паспорту, но и по электронному удостоверению водителя в приложении для смартфонов “Дия”.

“Сегодня Правительство ввело экспериментальный проект — для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине на самолете или поезде можно будет использовать е-удостоверение водителя в мобильном приложении “Дия” вместо паспорта!” — написал Гончарук.