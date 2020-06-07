Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс” со ссылкой на сайт Кремля.

База данных будет создаваться под руководством правительства РФ и при участии Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”. О первых результатах работы премьер-министр России Михаил Мишустин и директор института Александр Благов должны отчитаться до 1 октября этого года.

В обнародованном на сайте Кремля документе говорится, что необходимо обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных “Национальная база генетической информации” (включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ).

С 2021 года должно быть обеспечено ежегодное выделение бюджетных средств на создание и функционирование этой системы.

Отдельно Путин дал поручение актуализировать образовательные программы вузов и определить перечень основных знаний в области генетических технологий (в том числе технологий геномного редактирования).

Возможность создания базы генетических данных россиян обсуждалась на совещании у Путина 14 мая.

“Успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных – чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты… Как и в сфере научного приборостроения, в этих вопросах мы также должны обеспечить свой суверенитет”, – заявил тогда он.

Ранее “Русская служба ВВС” сообщала, что предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова станет одним из руководителей проекта исследования генома россиян. В то же время корпорация “Роснефть” должна выделить на этот проект до $1 млрд.

По данным журналистов, Воронцова может стать куратором проекта создания нового центра генетических исследований. Под строительство центра будет выделен участок на Воробьевых горах, рядом с долиной МГУ, развитием которой занимается Катерина Тихонова — еще одна предполагаемая дочь Путина.

Как рассказали журналистам источники, знакомые с деталями, проект сосредоточится на секвенировании (полном генетическом анализе) жителей России.

В ходе исследования планируется выяснить, существуют ли типичные для российского этноса “генетические поломки”, которые можно выявить и отредактировать (это является программой-максимум).

Программа-минимум – определить, какие “поломки” есть у отдельных участников исследования.

В материале говорилось, что в рамках исследования планируется собрать для изучения генетический материал 100 тысяч россиян.