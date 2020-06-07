Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс” со ссылкой на сайт Кремля.
База данных будет создаваться под руководством правительства РФ и при участии Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”. О первых результатах работы премьер-министр России Михаил Мишустин и директор института Александр Благов должны отчитаться до 1 октября этого года.
В обнародованном на сайте Кремля документе говорится, что необходимо обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных “Национальная база генетической информации” (включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ).
С 2021 года должно быть обеспечено ежегодное выделение бюджетных средств на создание и функционирование этой системы.
Отдельно Путин дал поручение актуализировать образовательные программы вузов и определить перечень основных знаний в области генетических технологий (в том числе технологий геномного редактирования).
Возможность создания базы генетических данных россиян обсуждалась на совещании у Путина 14 мая.
“Успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных – чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты… Как и в сфере научного приборостроения, в этих вопросах мы также должны обеспечить свой суверенитет”, – заявил тогда он.
Ранее “Русская служба ВВС” сообщала, что предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова станет одним из руководителей проекта исследования генома россиян. В то же время корпорация “Роснефть” должна выделить на этот проект до $1 млрд.
По данным журналистов, Воронцова может стать куратором проекта создания нового центра генетических исследований. Под строительство центра будет выделен участок на Воробьевых горах, рядом с долиной МГУ, развитием которой занимается Катерина Тихонова — еще одна предполагаемая дочь Путина.
Как рассказали журналистам источники, знакомые с деталями, проект сосредоточится на секвенировании (полном генетическом анализе) жителей России.
В ходе исследования планируется выяснить, существуют ли типичные для российского этноса “генетические поломки”, которые можно выявить и отредактировать (это является программой-максимум).
Программа-минимум – определить, какие “поломки” есть у отдельных участников исследования.
В материале говорилось, что в рамках исследования планируется собрать для изучения генетический материал 100 тысяч россиян.
- В прошлом году после того как российский биохимик объявил о планах пойти по стопам китайского исследователя и создать генетически модифицированных детей, 150-летний академический журнал Nature призвал мир остановить его.