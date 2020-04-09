Владимир Путин сравнил эпидемию коронавируса с набегами племен печенегов и половцев, которые нападали на Киевскую Русь еще до образования Московского княжества.

Об этом заявил президент Росси Владимир Путина во время обращения к гражданам 8 апреля.

“Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем”.

Отметим, племена печенегов и половцев совершали набеги на Киевскую Русь в Х-ХII веках, в то время, как Московское княжество образовалось только в конце XIII века.

Впрочем, для российского лидера привычно присваивать украинскую истории: в 2016 году в центре Москвы был открыт памятник киевскому князю Владимиру Великому, а во время встречи с президентом Франции в 2017 году, Путин заявил, что российско-французские отношения начались со времен королевы Франции Анны – дочери Киевского князя Ярослава Мудрого, которую Путин назвал “русской”.

В России из-за эпидемии коронавируса ввели карантин. Путин добавил, что следующие две-три недели будут для России определяющими в борьбе с эпидемией.

На сегодняшний день в России зафиксировано 8672 случая заболевания, из них – 580 выздоровели, 63 – умерли. Также коронавирусом заразился Главный врач больницы №40, где лечат инфицированных Денис Проценко, который до этого жал руку Путину.