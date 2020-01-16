Президент РФ Владимир Путин хочет закрепить в российской конституции пункт, согласно которому решения международных органов, международное законодательство не будет противоречить Основному закону РФ.

Об этом сообщают #Буквы.

По словам Путина, Конституция РФ должна стоять над международными договорами и законами.

“Необходимо внести изменения, которые гарантируют приоритет Конституции. Это означает буквально следующее: требования международных договоров и решения международных органов могут действовать только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции”, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также Путин предлагает на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны, а именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

Владимир Путин хочет провести в РФ “голосование граждан” по предложенному им пакету изменений в Конституцию.

Согласно текущей редакции Основного закона, президент получает от Госдумы согласие на назначение премьера, и только потом назначает и главу кабинета, и его заместителей, и остальных министров.