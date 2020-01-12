Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
“В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Также затрагивались тематика ситуации на Донбассе и положение дел в Сирии”, – указано в сообщении.
Кроме того, президенты подробно обсудили ливийскую проблематику.
Также главы государств обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана.
- 9 декабря по результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.