Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

“В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Также затрагивались тематика ситуации на Донбассе и положение дел в Сирии”, – указано в сообщении.

Кроме того, президенты подробно обсудили ливийскую проблематику.

Также главы государств обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана.