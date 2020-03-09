Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами "мы повторим".

Такое заявление он сделал в интервью российскому информагентству ТАСС, анонс которого публикует Telegram-канал “Пул №3”, сообщает информагентство Regnum.

“И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим… Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет”, — заявил Путин.

Сам выпуск появится в свободном доступе только 10 марта. Эта часть интервью будет посвящена памяти о Великой Отечественной войне, лидеру СССР Иосифу Сталину а также Адольфу Гитлеру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает своему российскому коллеге Владимиру Путину год для прекращения войны на Донбассе.