Такое заявление он сделал в интервью российскому информагентству ТАСС, анонс которого публикует Telegram-канал “Пул №3”, сообщает информагентство Regnum.
“И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим… Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет”, — заявил Путин.
Сам выпуск появится в свободном доступе только 10 марта. Эта часть интервью будет посвящена памяти о Великой Отечественной войне, лидеру СССР Иосифу Сталину а также Адольфу Гитлеру.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает своему российскому коллеге Владимиру Путину год для прекращения войны на Донбассе.
- В сентябре 2019 года министр Вадим Пристайко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает введение миротворцев на территорию Донбасса только как “план Б” в случае, если Минские договоренности “не сработают”.
- На заседании Совета безопасности ООН в феврале Пристайко поднял вопрос о размещении миротворческих сил Организации Объединенных Наций на российско-украинской границе.