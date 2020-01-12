Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
“Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в Минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в Минских соглашениях”, – объявил Путин, которого цитирует российское агентство “ТАСС”.
Он также выразил мнение, что альтернативы Минским соглашениям нет.
“Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в “нормандском формате”, воплощались в жизнь. Мы надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать договоренности по политическому урегулированию”, – сообщил Путин.
(На видео – с 6:57)
- В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал продление на год закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса.
- 18 декабря оккупационные “власти” отдельных районов Луганской области (“ЛНР”) приняли “закон” о границе, в котором заявили о своих претензиях на всю территорию области. Ранее то же сделали боевики “ДНР” относительно Донецкой области.
- 9 декабря по результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.