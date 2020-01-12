Президент России Владимир Путин настаивает, что особый статус Донбасса должен быть официально закреплен в Конституции Украины.

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

“Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в Минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в Минских соглашениях”, – объявил Путин, которого цитирует российское агентство “ТАСС”.

Он также выразил мнение, что альтернативы Минским соглашениям нет.

“Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в “нормандском формате”, воплощались в жизнь. Мы надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать договоренности по политическому урегулированию”, – сообщил Путин.

(На видео – с 6:57)