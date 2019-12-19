Об этом Путин заявил на итоговой пресс-конференции.

“В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой: “для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине”, потому что Украина была сельской территорией”, – сказал он.

При этом, рассуждая о создании СССР Лениным, президент России назвал это решение “странноватым”.

“Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся”, – заявил он.