Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1”.
Путин объяснил, что в Конституциях советского периода был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР, при этом не была прописана процедура такого выхода.
По словам Путина, в итоге республика, которая входила в состав СССР, получала “в свой багаж огромное количество традиционных исторических российских земель” и могла выйти из состава Советского Союза не “с чем пришла”, а “утащив” с собой “подарки от русского народа”.
Он добавил, что в Конституции 1977 года “было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть”. При этом, продолжил Путин, компартия стала стержнем государственной системы и связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны.
Президент подчеркнул, что когда компартия начала изнутри рассыпаться, за ней стала рассыпаться и страна.
“Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза”, — отметил президент.
Он подчеркнул, что Россия должна избежать подобных вещей. Путин выразил уверенность, что поправки к Конституции России будут укреплять российскую государственность и создавать условия для поступательного развития страны в предстоящие десятилетия.
- Голосование по поправкам к конституции РФ (референдум) длилось с 25 июня по 1 июля. Одной из наиболее резонансных поправок является обнуление президентских сроков президента России Владимира Путина, что позволит ему оставаться у власти после 2024 года. Голосование проводилось и на территории незаконно захваченного РФ украинского Крыма. В ЦИК РФ утверждают, что в поддержку изменений в конституцию РФ выступили 77,92 % избирателей. Поправки вступили в силу в субботу, 4 июля.
- Оккупанты возили украинцев с временно оккупированных территорий Донбасса в Россию голосовать за поправки в конституцию.
- Посольство США в Украине осудило проведение “общероссийского голосования по поправкам в конституцию России” в оккупированном Крыму.
- Европейский Союз осуждает проведение Россией голосования по поправкам в конституцию РФ в незаконно аннексированном Крыму.