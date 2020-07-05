Право союзных республик на выход из состава СССР, закрепленное в советской Конституции, было "миной замедленного действия".

Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1”.

Путин объяснил, что в Конституциях советского периода был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР, при этом не была прописана процедура такого выхода.

По словам Путина, в итоге республика, которая входила в состав СССР, получала “в свой багаж огромное количество традиционных исторических российских земель” и могла выйти из состава Советского Союза не “с чем пришла”, а “утащив” с собой “подарки от русского народа”.

Он добавил, что в Конституции 1977 года “было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть”. При этом, продолжил Путин, компартия стала стержнем государственной системы и связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны.

Президент подчеркнул, что когда компартия начала изнутри рассыпаться, за ней стала рассыпаться и страна.

“Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза”, — отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия должна избежать подобных вещей. Путин выразил уверенность, что поправки к Конституции России будут укреплять российскую государственность и создавать условия для поступательного развития страны в предстоящие десятилетия.