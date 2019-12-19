Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Он считает, что разговаривать в “нормандском формате” имеет смысл, но только если эти разговоры приводят к определенному результату.
По его словам, среди “позитивных изменений” – продление на год действия закона об особом статусе Донбасса, уменьшение обстрелов и разведение сил и средств на конкретных участках.
“Что касается встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут позитивные изменения. Они есть или нет? Есть. Закон об особом статусе продлен. Основа для урегулирования не потеряна, проведен отвод войск. Почему-то наши партнеры в Украине не хотят разводить по всей линии. Сократилось число обстрелов, хотя они еще сохраняются. Продолжение работы в нормандском формате целесообразно”, – сказал Путин.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.
- Стороны договорились, что обмен удерживаемыми лицами с территории временно оккупированного Донбасса будет проходить в три этапа. На первом этапе речь идет о возвращении “всех согласованных”, то есть 72 человек.
- Что касается контроля за украинской границей, была достигнута договоренность о разведении сил и средств на еще трех участках на Донбассе до марта 2020 года. Следующая встреча состоится в апреле и на ней будет обсуждаться формат местных выборов.