Президент России Владимир Путин заявил, что "нормандский саммит" в апреле состоится, если будут позитивные изменения на пути достижения соглашений.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Он считает, что разговаривать в “нормандском формате” имеет смысл, но только если эти разговоры приводят к определенному результату.

По его словам, среди “позитивных изменений” – продление на год действия закона об особом статусе Донбасса, уменьшение обстрелов и разведение сил и средств на конкретных участках.

“Что касается встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут позитивные изменения. Они есть или нет? Есть. Закон об особом статусе продлен. Основа для урегулирования не потеряна, проведен отвод войск. Почему-то наши партнеры в Украине не хотят разводить по всей линии. Сократилось число обстрелов, хотя они еще сохраняются. Продолжение работы в нормандском формате целесообразно”, – сказал Путин.