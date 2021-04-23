Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

Як повідомлялося, 22 квітня Володимир Путін, коментуючи пропозицію про зустріч від президента України Володимира Зеленського заявив, що для “обговорення проблем Донбасу” керівництво України повинно зустрічатися з ватажками “ЛНР” і “ДНР”, а “вже потім обговорювати їх з представниками третіх країн”.

За словами Резнікова, на позначення тимчасово окупованих територій України в Мінських угодах використовується абревіатура “ОРДЛО” (окремі райони Донецької та Луганської областей), також використовують назву “незаконні збройні формування”. Ці найменування використовує і Росія, як сторона Мінських угод та учасниця “нормандського формату”.

У зв’язку з цим, каже Резніков, заява Путіна може  розцінюватися  як вихід країни з Мінських угод.

“І він сьогодні — президент країни — їх називає як суб’єктів. Це означає, що він відмовляється від Мінських угод. Я так це сприймаю. Якщо він відмовляється від Мінських угод — давайте говорити про те, який буде майданчик?”, — сказав Резніков.

“Росія по суті промовою їх президента денонсувала їх (Мінські угоди — ред.). Хоча це не є міжнародним юридичним договором, це політико-дипломатичні домовленості, але цього достатньо, аби ставити питання: “Ви відмовляєтеся від Мінська?”, — додав він.

Віцепрем’єр також зазначив, що делегація України в ТКГ, членом якої він є, звернеться до ОБСЄ, що виступає модератором, щодо цієї заяви президента.

Резніков також припустив, що МЗС України звернеться з нотою до МЗС РФ, вимагаючи роз’яснень щодо змісту заяв Путіна.

  • 19 квітня під час зустрічі радників лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Росія, Німеччина, Франція) пролунала ініціатива провести наступну зустріч на лінії розмежування “з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах”.