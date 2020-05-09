Только две страны не получили поздравление от президента России Владимира Путина с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне: это Украина и Грузия.

Об этом заявил в эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером” пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко.

“Украина никогда не хотела войны. И наконец пришло понимание, что война к нам в 1939-м пришла с Запада, а в 2014-м с Востока. И ключи от мира для Украины находятся в Москве в руках Путина”, – отметил Порошенко.

“Хотел бы обратить внимание, что две страны не получили поздравление с Днем победы над нацизмом от российского президента – это Украина и Грузия. Я думаю, что они четко понимают, почему они нас не поздравляют”, – добавил он.

Порошенко также подчеркнул, что в Украине и России – разное восприятие 9 мая.

“Это не просто победа в войне, а победа над войной. И в этом отличие парада в Москве, где половина автомобилей ездит не просто с колорадскими лентами, а с надписью на машинах “Можем повторить”, и Украина, которая исповедует европейские традиции. И наш слоган – “Никогда вновь”. Это два мира. И я твердо убежден, что Украина движется в Европу, знает, что такое война, в том числе за последние 6 лет. Украина знает, что такое потерять 4 тысячи наших воинов, что такое потерять 13 тысяч своих граждан. Украина знает, кто в этом виновен, кто к нам пришел с оружием. И Украина знает, как давать отпор агрессору”, – заявил пятый президент.

(На видео – с 2 час. 4 мин.)