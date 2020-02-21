Такое заявление он сделал в интервью российскому агентству “ТАСС”.
“Нет”, – ответил Путин на вопрос о том, смотрел ли он сериал.
Тогда ведущий поинтересовался у главы Кремля, видел ли тот хотя бы фрагмент, в котором главный герой Василий Голобородько (в исполнении Владимира Зеленского) “выбирает часы, как у Путина”.
“Я не смотрел. Я не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает. Нет, я не смотрел”, – заявил в ответ Путин.
Стоит отметить, что по сюжету сериала новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, как ему теперь положено по статусу. Помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как “хубло”). На что герой Зеленского удивляется: “Путин – хубло”?
В декабре прошлого года российский телеканал ТНТ показал несколько серий сериала “Слуга народа”. При этом из первого эпизода была вырезана указанная сцена с часами.
В итоге ТНТ вообще снял с эфира сериал “Слуга народа”.
Сериал сняла студия “Квартал 95”. Он состоит из трех сезонов. Премьера сериала в Украине состоялась на телеканале “1+1” в ноябре 2015 года, второго сезона – 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов – в 2019 году. По сюжету, главный герой – учитель истории Василий Голобородько – стал популярным в стране благодаря резкому видеоролику, критикующему власть и коррупцию в общем. После этого его избрали президентом Украины.
- Президент России Владимир Путин заявил, что надеется договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским об улучшении отношений между двумя странами.
- На Банковой не исключают проведение встречи президента Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным еще до переговоров в “нормандском формате”, но при соблюдении некоторых условий.
- Единственная пока что личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась в декабре 2019 года в рамках саммита в “нормандском формате”. По ее итогам Зеленский заявил, что у лидера РФ “другая природная биомеханика”.