Глава России Владимир Путин заверил, что не смотрел сериал "Слуга народа", главную роль в котором когда-то исполнил президент Украины Владимир Зеленский.

Такое заявление он сделал в интервью российскому агентству “ТАСС”.

“Нет”, – ответил Путин на вопрос о том, смотрел ли он сериал.

Тогда ведущий поинтересовался у главы Кремля, видел ли тот хотя бы фрагмент, в котором главный герой Василий Голобородько (в исполнении Владимира Зеленского) “выбирает часы, как у Путина”.

“Я не смотрел. Я не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает. Нет, я не смотрел”, – заявил в ответ Путин.

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Стоит отметить, что по сюжету сериала новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, как ему теперь положено по статусу. Помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как “хубло”). На что герой Зеленского удивляется: “Путин – хубло”?

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В декабре прошлого года российский телеканал ТНТ показал несколько серий сериала “Слуга народа”. При этом из первого эпизода была вырезана указанная сцена с часами.

В итоге ТНТ вообще снял с эфира сериал “Слуга народа”.

Сериал сняла студия “Квартал 95”. Он состоит из трех сезонов. Премьера сериала в Украине состоялась на телеканале “1+1” в ноябре 2015 года, второго сезона – 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов – в 2019 году. По сюжету, главный герой – учитель истории Василий Голобородько – стал популярным в стране благодаря резкому видеоролику, критикующему власть и коррупцию в общем. После этого его избрали президентом Украины.