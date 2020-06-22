Президент России Владимир Путин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне могут негативно сказаться на отношениях между странами.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс”.

В январе 2020 года президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу признал вину СССР во Второй мировой войне и Холокосте.

Во время своей пятиминутной речи Зеленский упомянул о “преступном сговоре тоталитарных режимов” — советского и нацистского, который привел к началу Второй мировой войны.

“Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста”, — сказал Зеленский.

Так, в рамках документального проекта “Россия. Кремль. Путин”, фрагмент которого был показан на телеканале “Россия-1”, у Путина спросили о том, как он относится к высказываниям Зеленского о Второй мировой войне.

“Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны”, – сказал Владимир Путин.