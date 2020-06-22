Об этом сообщает агентство “Интерфакс”.
В январе 2020 года президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу признал вину СССР во Второй мировой войне и Холокосте.
Во время своей пятиминутной речи Зеленский упомянул о “преступном сговоре тоталитарных режимов” — советского и нацистского, который привел к началу Второй мировой войны.
“Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста”, — сказал Зеленский.
Так, в рамках документального проекта “Россия. Кремль. Путин”, фрагмент которого был показан на телеканале “Россия-1”, у Путина спросили о том, как он относится к высказываниям Зеленского о Второй мировой войне.
“Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны”, – сказал Владимир Путин.
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