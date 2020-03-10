Президент России Владимир Путин заявил, что президентские сроки могут быть обнулены, если соответствующая поправка получит одобрение конституционного суда страны.

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

При этом Путин, выступая в Госдуме РФ, высказался против предложения продлить срок своего нахождения у власти.

“Были предложения, чтобы внести изменения в конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать”, – заявил глава РФ.

При этом Путин не против “обнуления” своих президентских сроков, если конституционный суд даст положительное заключение по поправке депутата и бывшего космонавта Валентины Терешковой.

“Второе предложение (депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков, – ред.), по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов… Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут “да” в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года”, – отметил он.

“В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона – конституции”, – добавил российский лидер.

Он также выступил в поддержку жесткой президентской вертикали.

В ходе выступления Путин не поддержал досрочные выборы в Госдуму РФ.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/bVanGPDstNM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Стоит отметить, что сегодня депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении предыдущих президентских сроков. В итоге Госдума ее поддержала. Это означает, что Путин сможет снова стать кандидатом в президенты.

Действующая редакция конституции РФ предполагает запрет одному человеку занимать президентское кресло более двух сроков подряд. Действующий российских лидер Владимир Путин в 2018 году был избран второй раз подряд. Его полномочия должны закончиться в 2024 году.