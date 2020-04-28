Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.
Ранее Путин поручил перенести военный парад с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
“9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют”, – сообщил Путин.
Он отметил, что россияне “смогут отметить этот священный праздник, соблюдая требования безопасности и режима самоизоляции”.
- Владимир Путин сравнил эпидемию коронавируса с набегами племен печенегов и половцев, которые нападали на Киевскую Русь еще до образования Московского княжества.