Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в Москве 9 мая состоится парад авиации.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Ранее Путин поручил перенести военный парад с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

“9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют”, – сообщил Путин.

Он отметил, что россияне “смогут отметить этот священный праздник, соблюдая требования безопасности и режима самоизоляции”.