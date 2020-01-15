Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

Уточняется, что Путиным внесена в парламент на должность премьер-министра кандидатура главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

“Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишустин был главой налоговой службы с апреля 2010-го года. Через полтора месяца ему исполнится 54 года.