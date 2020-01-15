Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию страны и провести в РФ "всенародное голосование" по пакету правок.

Такое заявление он сделал во время своего послания Федеральному собранию, сообщает российское агентство “Интерфакс”.

Так, Путин предложил обсудить правку, которая закрепит приоритет Конституции в российском правовом пространстве. Это означает, что в РФ требования международного законодательства и договоров могут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции страны.

По мнению Путина, это изменение позволит гарантировать “безусловный суверенитет российского народа”.

Вторая из предложенных правок запретит губернаторам, сенаторам и депутатам Госдумы РФ, премьер-министру, вице-премьерам и министрам РФ иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать в другой стране.

“Миссия госслужбы именно в служении, и он (чиновник, – ред.) должен связать свою жизнь с Россией, без всяких полутонов и допущений”, – заявил Путин, которого цитирует издание “Новая газета”.

Кроме того, из Конституции РФ могут убрать ограничение избираться президентом более двух раз подряд. Путин заявил, что согласен обсудить исключение слова “подряд” из соответствующего положения основного закона.

“Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим”, — подчеркнул он.

Также предлагается:

• внести в главный закон страны требования к кандидатам в президенты РФ (они обязаны будут постоянно проживать в России не менее 20 лет и не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, причем не только на момент участия в выборах);

• доверить Госдуме РФ утверждение главы правительства, вице-премьеров и федеральных министров (президент России, который сейчас утверждает состав правительства, должен будет утвердить кандидатуры, одобренные парламентом);

• закрепить минимальный размер оплаты труда и обязательную индексацию пенсий.

Путин подчеркнул, что по указанному пакету поправок в РФ проведут референдум, “и только по его результатам будут принимать окончательное решение”.