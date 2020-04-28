Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил до 11 мая "нерабочие дни", которые были введены в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

“Впереди у нас череда больших майских праздников, между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы”, – сказал Путин.

Таким образом с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.

“Но, обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах”, – добавил он.