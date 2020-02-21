Президент России Владимир Путин заявил, что надеется договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским об улучшении отношений между двумя странами.

Такое заявление он сделал в интервью российскому агентству “ТАСС”.

Так, в ответ на вопрос, есть ли надежда договориться с Зеленским “о мире и дружбе”, Путин заявил: “Надежда умирает последней, (такая вероятность, – ред.) есть”.

При этом глава РФ заявил об изменении позиции Владимира Зеленского после саммита в “нормандском формате”, который состоялся 9 декабря прошлого года в Париже.

“К сожалению, вот он (Зеленский, – ред.) приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы”, – сообщил Путин.

Однако он констатировал, что Москве и Киеву удалось “договориться об обмене удерживаемых лиц”, а также по газу.

“Тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу”, – рассказал Путин.

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(На видео – с 1:00)