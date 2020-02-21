Такое заявление он сделал в интервью российскому агентству “ТАСС”.
Так, в ответ на вопрос, есть ли надежда договориться с Зеленским “о мире и дружбе”, Путин заявил: “Надежда умирает последней, (такая вероятность, – ред.) есть”.
При этом глава РФ заявил об изменении позиции Владимира Зеленского после саммита в “нормандском формате”, который состоялся 9 декабря прошлого года в Париже.
“К сожалению, вот он (Зеленский, – ред.) приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы”, – сообщил Путин.
Однако он констатировал, что Москве и Киеву удалось “договориться об обмене удерживаемых лиц”, а также по газу.
“Тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу”, – рассказал Путин.
(На видео – с 1:00)
- На Банковой не исключают проведение встречи президента Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным еще до переговоров в “нормандском формате”, но при соблюдении некоторых условий.
- Единственная пока что личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась в декабре 2019 года в рамках саммита в “нормандском формате”. По ее итогам Зеленский заявил, что у лидера РФ “другая природная биомеханика”.
- Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президенты Украины и России далеки от согласия по целому ряду вопросов.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер России Владимир Путин понимает, что войну на Донбассе надо закончить.