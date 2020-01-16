Вчера в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию. По мнению российских политологов, таким образом Путин хочет укрепить способы контроля своего преемника.

Об этом пишут #Буквы.

По словам премьера Дмитрия Медведева, эти изменения, когда они будут приняты, внесут существенные изменения в баланс власти.

Что же предложил Путин изменить в Конституции?

Госдума будет утверждать, а не просто согласовывать кандидатуру премьера, а затем, по представлению последнего, всех вице-премьеров и министров. Президент не сможет отклонить утвержденные кандидатуры министров, но будет иметь право их увольнять.

Сейчас премьер назначается президентом по согласованию с Государственной Думой, а министров назначает президент по предложению премьера.

Президент остается верховным главнокомандующим вооруженных сил и руководит всей правоохранительной системой. Перед назначением глав силовых ведомств президент должен будет консультироваться с Советом Федерации.

Усилив несколько властных институтов, Путин сохранил широкий коридор возможностей для личного политического маневра после истечения срока президентских полномочий, считают российские политологи, передает агентство “РБК”.

Политолог Татьяна Становая считает, что Путин не предлагал бы усиление полномочий Госсовета, если бы планировал оставаться на посту.

Анонсированное Путиным усиление полномочий Госсовета может свидетельствовать о том, что президент планирует возглавить этот орган после ухода с поста, считает Становая. Преимущество Госсовета в том, что это межведомственный и межуровневый орган власти, который объединяет и администрацию президента, и правительство, и региональные власти.