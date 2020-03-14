Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.

“Закон “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти” размещен на официальном интернет-портале правовой информации”, – говорится в сообщении.

Госдума и Совет Федерации одобрили соответствующий документ 11 марта.

Отмечается, что теперь закон о поправках должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Напомним, 10 марта депутаты Госдумы России поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой конституции страны.

Инициативу об обнулении сроков внесла депутат от “Единой России”, бывший космонавт Валентина Терешкова. Соответствующую поправку решили включить в законопроект об изменениях в конституцию РФ.

В поправке указано, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков “не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента России., вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало эту должность”.